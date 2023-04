Scabbia a scuola, chiuso un liceo a Palermo. Il preside: «Rivolgersi subito al proprio medico»

di Redazione web

Un caso di scabbia in un liceo di Palermo. Dopo la chiusura per le vacanze pasquali, al liceo delle scienze umane e linguistico Danilo Dolci nel capoluogo siciliano, il dirigente scolastico ha avvisato le famiglie degli studenti della presenza della patologia, con l'obiettivo di informare ed allo stesso tranquillizzare tutta la comunità scolastica.

Circolare del preside

«Si specifica che il contagio in ambito scolastico è difficile in quanto il contagio avviene in genere per contatto diretto e prolungato, pelle contro pelle, ma non potendo escludere un'eventuale possibilità, lo scrivente invita le famiglie a prestare attenzione a eventuali lesioni cutanee e/o sintomi tra gli studenti e a rivolgersi immediatamente al proprio medico curante e/o al pediatra per una visita di controllo», questo il testo della circolare diramato dal preside Matteo Croce, che ha predisposto un'intensificazione delle pulizie in tutto la scuola.

Cos'è la scabbia

La scabbia è un’infestazione dovuta a un acaro a 8 zampe, chiamato Sarcoptesscabiei, dalle dimensioni microscopiche che scava cunicoli appena sotto la pelle, all'interno dei quali le femmine depositano le uova. Alla loro schiusa, 3-4 giorni dopo la deposizione, le larve risalgono sulla superficie della pelle, dove si sviluppano e da cui partono per colonizzare altre aree della pelle o infestare altre persone.

Sintomi della scabbia

Provoca un intenso prurito e quindi scatena un forte istinto a grattarsi. Il prurito insorge in genere alla sera quando ci si corica e può infastidire per tutta la notte, mentre si sente molto di meno durante il giorno. Curare la scabbia al più presto è importante, in modo da evitare che si diffonda all'intero nucleo familiare di chi ne è affetto o fra le persone con cui entra in contatto tutti i giorni. Il contagio avviene per contatto fisico diretto o attraverso oggetti personali come le lenzuola o i vestiti.

Nessun pericolo

La scabbia è fastidiosa, ma resta una patologia lieve, per cui si dispone di farmaci efficaci e a basso costo. Nell’ultimo decennio in Italia il numero di contagi da scabbia è aumentato, presumibilmente perché sono aumentati i viaggi verso e dai paesi dove la scabbia è molto presente e poco curata.

