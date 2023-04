Altri tremila arrivi in tre giorni. Salvati in 1200 su due barconi

Raffica di sbarchi, soccorsi complicatissimi con onde alte tre metri. E nuove tragedie nel Mediterraneo, con naufragi e morti, almeno 38 in due naufragi: uno al largo della Tunisia e l’altro in acque Sar maltesi. I dispersi - quindi ingoiati dal mare - sono 18. È stato un Ponte di Pasqua di piena emergenza, nelle acque del Canale di Sicilia. Tra venerdì e ieri hanno raggiunto le coste italiane duemila migranti. Ai quali si sono aggiunte le 1200 persone soccorse dalla Guardia costiera in due distinte e difficilissime operazioni proseguite fino a notte nello Ionio, tra la Sicilia e la Calabria.

I SALVATAGGI

I due salvataggi nella giornata di Pasquetta sono stati i più complessi. La Guardia Costiera è intervenuta per soccorrere due grossi barconi: un peschereccio con 800 migranti a bordo, situato a oltre 120 miglia a Sud-Est di Siracusa, e un’altra imbarcazione con 400 a bordo in area Sar italiana a 170 miglia a Sud-Est di Capo Passero, segnalata da Alarm Phone che fin dalla giornata di Pasqua aveva lanciato l’allarme. Le operazioni di salvataggio a sud-est di Siracusa sono state coordinate da Nave Peluso con il supporto di tre motovedette Sar classe 300 e l’assistenza di una nave mercantile presente in zona; l’intervento a Sud Est di Capo Passero è stato invece gestito da Nave Diciotti con l’ausilio di due unità mercantili di assistenza. A supporto delle operazioni di ricerca e soccorso di questi giorni stanno partecipando anche mezzi aerei di Guardia Costiera e di Frontex.

I NAUFRAGI

Sono 35 le vittime del naufragio di sabato al largo della Tunisia: il barchino si è ribaltato, si sono salvati solo in 15. Vittime alle quali si aggiungono il cadavere di un nigeriano che era su un barchino di 7 metri, con 38 migranti, soccorso domenica a largo di Lampedusa dalla Guardia Costiera, e altri due corpi recuperati in mare e portati a Lampedusa dalla Ong Resqship, insieme ai 22 sopravvissuti. Due barchini con complessivi 43 migranti sono invece stati bloccati dalla Guardia Costiera di Tunisi al largo delle coste di Monastir e Nabeul. E ci sono anche 18 dispersi in mare, segnalati dai 15 superstiti di un naufragio avvenuto in acque maltesi. Soccorsi dalla nave Nadir della Ong Resqship, sono stati portati all’hotspot di Lampedusa. E su quel naufragio la procura di Agrigento ha aperto un’inchiesta: favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e morte quale conseguenza di altro reato i reati ipotizzati.

LAMPEDUSA

Sull’isola sono approdati 40 barchini in tre giorni, per un totale di quasi duemila persone. L’hotspot di Contrata Imbriacola è di nuovo al collassso: al momento ci sono 1800 persone, quattro volte più della sua capienza massima.

