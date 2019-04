Abbagliato dal sole, giù nel canale: botto tremendo, schiacciato in auto

Ultimo aggiornamento: 22:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Esce di strada econ l'auto nel: unLoè accaduto nel tardo pomeriggio, verso le 19.30 di oggi 19 aprile nella zona di. Alla guida un uomo della zona che all'improvviso non è più riuscito a mantenere l'utilitaria, forse perchédal sole che stava tramontando. Con l'auto é sbandato in prossimità di una semicurva, invadendo la corsia opposta fortunatamente mentre non stava sopraggiungendo nessuno. L'auto é quindigiù nellaper circa 4 metri, finendo la pazza corsa in un canale. Un botto impressionante, in cui l'automobilista é rimastoin ciò che è rimasto dell'abitacolo. Per liberarlo sono dovuti arrivare i vigili del fuoco del distaccamento di San Daniele. Sul posto, lungo la strada che collega Artegna a Buja, sono quindi arrivati anche i sanitari che hanno trasferito il malcapitato in ospedale a San Daniele. Sottoposto alla diagnostica, per lui è emerso un brutto trauma toracico. Tutto é ora al vaglio dei carabinieri di Gemona che dovranno accertare cause e responsabilità.