Sbaglia manovra e si rovescia con il camion nella cava di ghiaia

Infortunio sul lavoro questa mattina, venerdì 17 giugno, in una cava ad Arzene in Veneto. Un camion a pieno carico della Transghiaia, probabilmente a causa di una manovra errata del conducente, si è rovesciato.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco insieme a personale del 118 con ambulanza ed elisoccorso.

Il camionista, fortunatamente, ha riportato soltanto qualche confusione.

Accertamenti in corso dei tecnici dello Spisal.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Giugno 2022, 19:05

