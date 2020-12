Uccide la figlia della compagna e si toglie la vita

Omicidio-suicidio nel Savonese. Un uomo ha ucciso, sparandole, la figlia della compagna. La vittima ha 29 anni. Poi si è ucciso. é accaduto nel pomeriggio in località Vellego, nel Comune di Casanova Lerrone. Sull'episodio indagano i carabinieri.

Ad aver sparato è stato Corrado Testa, un agricoltore di 56 anni, e non 70 come scritto precedentemente. La donna uccisa si chiamava Jessica Novaro: lavorava in un supermercato a Borghetto Santo Spirito.

+++news in aggiornamento+++

Ultimo aggiornamento: Domenica 6 Dicembre 2020, 20:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA