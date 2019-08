Savona, ragazzino colpito da cassonetto: ecco come sta

Savona, cassonetto lanciato contro 12enne, un minore confessa: «Mi dispiace»

colpito al volto da un bidone della spazzatura lanciato dalla strada sulla spiaggia di Bergeggi, in provincia di Savona. Lo comunica l'Azienda Socio Sanitaria Ligure n°4 sottolineando che il giovane «ricoverato sabato in Unità di Terapia Intensiva- Rianimazione, per arresto cardiocircolatorio ripreso sul territorio, ha sospeso il coma farmacologico ieri mattina. In data odierna si rileva che le condizioni cliniche del paziente sono in lento ma progressivo miglioramento».