Ragazzina di 16 anni trovata impiccata in hotel abbandonato: ha lasciato un biglietto per il fidanzato

Una ragazzina di 16 anni, la cui scomparsa da Andora (Savona) era stata denunciata dai genitori mercoledì sera, è stata trovata impiccata in un ex albergo in disuso di Laigueglia, nel Savonese.



La giovane ha lasciato due biglietti. Secondo quanto appreso, il primo biglietto era indirizzato al fidanzatino e il secondo alla migliore amica della ragazza. Il magistrato ha disposto l'autopsia.

Venerdì 3 Agosto 2018