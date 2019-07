«Ti ricordi di me?», poi spara e uccide la ex al karaoke: nel 2015 le incendiò il locale

Hala exdurante il karaoke in un locale di Savona e poi è scappato. Non c'è traccia di Domenico «Mimmo» Massari, il 54enne che la scorsa notte ha sparato tra i frequentatori di un locale alla ex moglie, uccidendola e ferendo in modo non grave altre due donne (una ha un proiettile in una gamba e un'altra è stata colpita di stricio).L'episodio è avvenuto ai bagni 'aQuario' a. Uomini delle forze dell'ordine hanno cercato Massari per tutta la notte. La caccia all'uomo, in fuga armato, continua. In procura si terrà un vertice per pianificare indagini e ricerche.