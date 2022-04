Bimbo di 3 anni si slaccia dal seggiolino e cade dall'auto in corsa: genitori terrorizzati

Si sgancia la cintura del seggiolino e cade dall'auto in corsa sull'Aurelia. Momenti di terrore per i genitori di un bimbo di 3 anni rimasto gravemente ferito nel pomeriggio ad Alassio, in provincia di Savona, dopo essere caduto dall'auto. Il piccolo, secondo quanto riferito, in viaggio con i genitori, avrebbe slacciato le cinture del seggiolino e dopo avere aperto la portiera sarebbe caduto per strada. Il bimbo è stato trasportato d'urgenza con l'elisoccorso all'ospedale Gaslini di Genova. La dinamica e la ricostruzione dei fatti sono al vaglio dei carabinieri del nucleo radiomobile di Alassio.

L'incidente, riporta La Stampa, è avvenuto sull'Aurelia all’altezza di Capo Mele, dove i genitori si sono accorti di quanto accaduto. Avrebbero quindi chiesto l'intervento dei soccorsi, correndo intanto con il bambino ferito in auto verso l'ospedale. All'altezza di Torre Delfi, sono stati intercettati dall’ambulanza della Croce rossa di Alassio. I sanitari hanno iniziato a prestare i primi soccorsi mentre l'elicottero atterrava sull'Aurelia, bloccata durante l'intervento. Il piccolo è stato quindi elitrasportato all'ospedale Gaslini di Genova in codice rosso.

Ultimo aggiornamento: Sabato 16 Aprile 2022, 22:02

