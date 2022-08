Incendio e paura nel savonese: sfollate 4 famiglie, bruciata una casa vacanze. Cosa sta succedendo

Da due giorni un vasto incendio boschivo sta minacciando case e famiglie nel Savonese. Divampato sabato pomeriggio ad Arnasco, dopo essere stato inizialmente domato, ha ripreso vita nella notte, spinto dal forte vento. Le fiamme hanno attaccato il territorio di Villanova d'Albenga e Ortovero. Quattro famiglie (una decine di persone in tutto) che vivono in case isolate nella zona di Branche nel Comune di Villanova sono state sfollate per precauzione ed è stato chiuso il piccolo aeroporto di Villanova e la statale 453 per Ortovero.

⚠️ È stato chiuso l’aeroporto di Villanova d’Albenga a causa dell’#incendio che si è sviluppato ieri nella zona di Albenga, nel savonese — Regione Liguria (@RegLiguria) August 7, 2022

Incendio Liguria, bruciata una casa vacanze

Le fiamme che continuano il loro cammino da sabato, hanno attaccato una casa vacanze. Non ci sono feriti. Al lavoro 40 volontari antincendio, oltre a squadre dei vigili del fuoco, due elicotteri regionali e due canadair. È il secondo incendio importante che interessa i boschi di Arnasco: il primo era divampato il 20 luglio ed aveva interessato una superficie di 60 ettari.

