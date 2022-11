Save The Children: Nasci al Sud? Hai quattro anni in meno di aspettativa di vita

di Lorena Loiacono

Poveri e senza tante aspettative di vita. Questa è la triste situazione dei bambini in Italia, descritta da Save The Children nella XIII edizione dell’Atlante dell’Infanzia a rischio 2022, dal titolo «Come stai?».

POVERI BAMBINI In Italia solo circa un milione e 400mila i bambini in povertà assoluta, alle prese con la grave crisi economica in atto. Basti pensare che, secondo un’analisi di Coldiretti, 600mila bambini al di sotto dei 15 anni hanno avuto bisogno di aiuto per nutrirsi sia con il latte sia con il cibo da mangiare. Un fenomeno allarmante, cresciuto del 12% in un solo anno.

COME STAI? Una domanda a cui, sempre più spesso, i bambini non possono proprio rispondere “bene”. Tra un bambino che nasce a Caltanissetta e uno di Firenze ci sono ben 3,7 anni di differenza nell’aspettativa di vita. Al Sud si vive quasi 4 anni di meno. E non solo: un bambino nato nel 2021 in provincia di Bolzano ha un’aspettativa di vita in buona salute di 67,2 anni. Mentre uno nato in Calabria di 54,2 anni. In questo caso il gap è addirittura di 12 anni. In Italia mancano all’appello 1400 pediatri.



