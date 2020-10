Sassari, uccise con un fucile il 37enne che faceva la corte alla figlia: condannato all'ergastolo

Ultimo aggiornamento: Lunedì 5 Ottobre 2020, 20:02

Lo ha deciso la Corte di Assise di Sassari. L'allevatore Unali, 60 anni, nel 2016 uccise l'operaio trentasettenne Ara davanti alla sua abitazione. Il movente, secondo il pm Giovanni Porcheddu, fu che l'allevatore sardo non approvava una presunta relazione di Alessio Ara con una delle sue figlie.ma i giudici sono di un altro parere. Secondo quanto stabilito dalla Corte, Vincenzo Unali freddò con una fucilata il trentasenne Alessio Ara, il 15 dicembre del 2016, mentre usciva dalla sua casa a Ittireddu. Per Unali, il giovane operaio avrebbe avuto come, peraltro già impegnata con un altro. La Corte di Sassari ha inoltre riconosciuto una provvisionale di 200mila euro alla madre della vittima, Grazietta Pittalis, e di 130mila euro al fratello, Gian Salvatore Ara.