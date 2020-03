Coronavirus, Sassari invoca la protezione della Madonna delle Grazie

Le campane della città di Sassari hanno suonato a festa alle 10 di domenica per celebrare la traslazione straordinaria del simulacro della Madonna delle Grazie nella cattedrale di San Nicola. L'arcivescovo Gian Franco Saba ha invocato la protezione della Madonna in un momento così difficile per la Sardegna e il Paese tutto, trasmettendo la messa in diretta streaming.



«Vista e considerata la situazione attuale di straordinaria emergenza, a conclusione di questa Eucaristia, facendomi interprete delle molteplici richieste che ho ricevuto dai fedeli laici e dai sacerdoti, desidero comunicare proprio da questo luogo simbolico che da domenica 22 marzo il simulacro della Madonna delle Grazie sarà solennemente collocato in forma straordinaria nella cattedrale», aveva informato l'arcivescovo nei giorni precedenti. Ultimo aggiornamento: Domenica 22 Marzo 2020, 13:20

