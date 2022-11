Anziana ritrovata morta in casa, la sorella gemella vicino a lei in gravi condizioni: non è riuscita a chiamare i soccorsi

di Redazione web

Vivevano insieme da anni, Andreuccia e Anna Cossu, le due sorelle gemelle di 75 anni di Sassari, di cui i nipoti non avevano notizie da giorni. Allarmati, hanno chiamato i soccorsi, che con l'ausilio dei vigili del fuoco, sono entrati nell'appartamento e trovato una delle due anziane a terra, priva di vita, la sorella in gravi condizioni è stata trasportata all'ospedale Santissima Annunziata; secondo le prime ricostruzioni, le sorelle, sarebbero state vittime di un incidente domestico, fatale per Andreuccia.

Caduta fatale

Secondi i medici che hanno soccorso Andreuccia e Anna, è probabile che siano cadute a terra in seguito ad un incidente in casa. La vittima per i traumi subiti è morta, e la sorella si presume sia caduta nel tentativo di rialzare la sorella da terra, oppure che entrambe siano cadute a terra e non riuscendo a chiamare i soccorsi le loro condizioni con il passare delle ore siano diventate sempre più gravi.

Nell'appartamento delle due gemelle anche gli agenti della Questura di Sassari che stanno indagando per ricostruire quanto accaduto.

