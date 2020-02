Lite condominiale finisce a coltellate: tre persone ferite

Tre persone sono rimaste ferite a Sarno in Campania in seguito a una lite condominiale. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio in un'abitazione del centro cittadino. Da quanto si apprende pare che la lite sia sfociata per rumori molesti provenienti da un appartamento. Ad avere la peggio sono state tre persone, ferite a coltellate, fortunatamente in modo non grave. I carabinieri, guidati dal tenente colonnello Rosario Di Gangi, sono al lavoro per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Ultimo aggiornamento: Martedì 25 Febbraio 2020, 23:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA