Sardegna in zona bianca, Solinas: «Premiati i sacrifici di tutti, ma non è un 'liberi tutti'»

Sardegna in zona bianca, il presidente Christian Solinas non nasconde la sua soddisfazione ma lancia un monito alla cittadinanza. «Un grande risultato ottenuto grazie all'impegno di tutti i cittadini sardi, un punto di partenza piuttosto che di arrivo», le parole del 'governatore' sardo.

Sardegna in zona bianca, Solinas: «Risultati dei sacrifici di tutti»

«È il risultato dei tanti sacrifici fatti in questi mesi dai sardi, delle loro attenzioni e dello scrupolo posto nell'osservanza delle regole di sicurezza, della loro partecipazione allo screening di massa che sta entrando nella sua fase numericamente più rilevante. Per questo, dobbiamo considerare questo riconoscimento come un motivo in più per mantenere alta la guardia contro il virus, affinché lo sforzo non sia vanificato da atteggiamenti imprudenti», spiega Christian Solinas sull'approdo della Sardegna in zona bianca.

Sardegna in zona bianca, Solinas: «Non è un liberi tutti»

Il presidente della Regione Sardegna lancia però un monito ai cittadini. «Non è un 'liberi tutti', deve essere anzi interpretata da tutti noi come una sprone alla massima responsabilità. Da questo risultato può scaturire una ripresa graduale di attività produttive che in questi mesi hanno sofferto danni gravissimi, fiaccando la nostra economia» - le parole di Christian Solinas - «Intendo fermamente proteggere la Sardegna con tutti gli strumenti che possano garantire severi controlli sanitari per coloro che entreranno nel nostro territorio regionale, a tutela della salute, che non impedirà ma anzi faciliterà la libera circolazione delle persone. Ho già avuto interlocuzioni con il Governo e con il Ministro Speranza al quale ho chiesto l'intesa. Confidiamo che con il nuovo Governo Draghi possa concretizzarsi una piena condivisione nei confronti di un sistema che sarà garanzia per i sardi e per i turisti, e che farà della Sardegna una terra sicura e sempre più ospitale».

