Regala un Iphone alla fidanzata, poi si lasciano. Lui la denuncia: «Me l'ha rubato»

Denuncia la sua ex, descrivendola come una ladra, ma la verità, a quanto pare, sarebbe diversa. Almeno, è quanto hanno scoperto i carabinieri di San Gavino Monreale, nel Sud della Sardegna. Secondo un residente di 35 anni, la sua ex fidanzata gli avrebbe rubato un Iphone di ultima generazione, ma i militari hanno fatto luce su quanto avvenuto realmente.

Leggi anche > Scoprono di essere fidanzate con lo stesso uomo: si vendicano su Facebook, ma lui le querela

I carabinieri isolani hanno verificato il contratto di acquisto dello smartphone iPhone 11 P-Max, scoprendo che quanto denunciato dal 35enne non corrispondeva al vero. Il telefono è infatti intestato alla sua ex: lui aveva solo pagato qualche rata quando stavano insieme. Una volta lasciati, l'uomo ha cercato però di farlo passare per un furto. Una ripicca che potrebbe costargli cara: l'accusatore rischia infatti di diventare lui l'accusato, ma per calunnia e simulazione di reato.

Ultimo aggiornamento: Martedì 24 Novembre 2020, 13:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA