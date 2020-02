Giovani ubriachi aggrediscono 64enne con calci e pugni perché li aveva rimproverati

Ultimo aggiornamento: Venerdì 28 Febbraio 2020, 22:44

Brutta disavventura per un 64enne sardo durante ila Olbia. L'uomo è stato infatti pestato, tanto da finire in ospedale, da un gruppo di. Il movente che ha fatto scattare l'aggressione è il fatto che l'uomo abbia rimproverato i ragazzi. Questi infatti stavano smantellando e vandalizzando le reti di protezione al Parco Noce di Olbia.Il 64enne, mentre redarguiva i giovani, ha preso anche il cellulare per documentare quello che stavano facendo. Per tutta risposta i giovani, alterati dall'alcol, hanno perso il controllo. Un 23enne si è avvicinato all'uomo e lo ha colpito in pieno volto con un. Subito si è aggiunto un amico, di 20 anni, che ha cominciato a prendere a calci il 64enne mentre si trovava a terra. Fortunatamente, un passante è intervenuto, evitando che la situazione peggiorasse.Portato al pronto soccorso, l'aggredito ha ricevuto dai medici una prognosi di 20 giorni. Ma al pronto soccorso è andato anche il più grande dei due, per lievi ferite riportate nella colluttazione. Dopo le prime cure, i medici l'hanno però sottoposto all'alcoltest. Il suo livello alcolico era di gran lunga oltre la soglia consentita, sottolinea la stampa locale. Intanto è stata avvisata la polizia, che una volta identificati i giovanissimi aggressori, ha proceduto a denunciarli con l'accusa die danneggiamento.