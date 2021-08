Sardegna, turisti sorpresi a rubare sabbia e conchiglie: per loro una maxi multa

In Sardegna arriva la stangata per i turisti ladri di sabbia e conchiglie. Il corpo forestale li ha multati per un totale di 4mila euro per aver deciso di portare via dalla Sardegna dei souvenir vietati.

Leggi anche > È caldo record: picchi di 48 gradi, oggi bollino rosso in quattro città

Avevano già messo da parte, nella spiaggia di Matta e Peru nel comune di Budoni (Sassari), un discreto quantitativo di sassi, conchiglie e perfino due valve di Pinna nobilis, conosciuta comunemente come nacchera. Un'appropriazione proibita che, grazie alla chiamata al 1515 di un bagnante, ha portato alla maxi multa per i turisti che hanno dovuto fare i conti con gli uomini del corpo forestale.

Volevano avere dei souvenir dalla splendida Sardegna e dalle sue spiagge, ma dal viaggio sull'isola porteranno sicuramente il ricordo di un portafoglio più vuoto, con una multa complessiva di 4.000 euro. Le due valve di nacchera sono state sottoposte a sequestro amministrativo, mentre il resto del materiale è state restituito alla spiaggia.

«In particolare, per le nacchere la pesca, l'asportazione, la detenzione e la vendita - fanno sapere dal Corpo Forestale - sono rigorosamente regolamentate dalla normativa regionale, nazionale ed europea».

Ultimo aggiornamento: Martedì 10 Agosto 2021, 17:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA