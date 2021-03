Sardegna choc, cadavere di un uomo rinvenuto nel bagno di un treno: indagini in corso

Il cadavere di un uomo è stato rinvenuto all'interno del bagno di un treno. La macabra scoperta è avvenuta poco dopo le 18 di oggi, a bordo di un convoglio fermo nella stazione di Serramanna (Sud Sardegna).

Leggi anche > Anziano scopre di essere positivo e tenta il suicidio: salvato dai carabinieri

Un altro passeggero, che stava cercando di entrare nel bagno, ha trovato la porta chiusa dall'interno e, non ricevendo risposta, ha allertato immediatamente il capotreno. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e la polizia ferroviaria, che hanno forzato la porta per aprirla ed hanno scoperto il cadavere.

Nel bagno c'erano tracce di sangue, ma le cause della morte al momento non sono state appurate: sul vagone ferroviario e nei pressi del bagno non sono stati trovati elementi riconducibili all'aggressione. Sul posto, qualche minuto dopo, sono arrivati la polizia della squadra mobile, la scientifica ed il medico legale.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 8 Marzo 2021, 21:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA