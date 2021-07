Sardegna, è caos incendi. Vasto rogo nell'Oristanese: case evacuate e Canadair in azione. Sfollati in 400

Quasi 400 persone evacuate per tutta la notte, abitazioni danneggiate, un centinaio di ettari di territorio divorati dal fuoco. Non sono ancora stati domati gli incendi che hanno messo in ginocchio l'area del Montiferru, nell'Oristanese. Il gigantesco rogo divampato tra Bonarcado e Santu Lussurgiu, non è ancora stato domato. In nottata 200 cittadini di Cuglieri sono stati sfollati, con le fiamme che hanno raggiunto il paese. Solo questa mattina la situazione è lievemente migliorata e 120 persone circa hanno fatto rientro a casa. Paura anche a Sennariolo, che è stato completamente evacuato: 155 gli sfollati.

Il comando dei Vigili del fuoco: «Roghi ancora attivi»

«Ci sono roghi ancora attivi, abbiamo lavorato tutta la notte, adesso arrivano i canadair e gli elicotteri». Così a LaPresse la Sala operativa della stazione del Comando dei Vigili del Fuoco di Oristano. «Le fiamme sono arrivate a Cuglieri, qui l'incendio è rilevante. Abbiamo dovuto evacuare alcune persone», spiega. «Il rogo ha interessato case e automobili, ma fortunatamente non c'è stata nessuna vittima», ha spiegato. «Oltre alle nostre due squadre, ne sono presenti altre quattro : una di Nuoro, una di Oristano, una di Cagliari e una di Sassari. Il rogo è vasto. Praticamente a Santulussurgiu, Cuglieri e Scano Montiferru si può dire che è lo stesso incendio», chiarisce. «Ce n'è un altro a Cabras, che non è molto grave».

In attesa degli eventuali sviluppi della situazione dell'incendio scoppiato a Usellus e che ha superato Villaurbana, «a causa dell'imprevedibilità del vento», il Comune di Siamanna, nell'Oristanese, ha allertato i propri cittadini allestendo due centri in caso di evacuazione delle case. Il primo è stato predisposto dall'amministrazione nella palestra comunale mentre il secondo nel salone parrocchiale. Nel frattempo, secondo quanto appreso, le fiamme, che hanno raggiunto il centro abitato, hanno lambito alcuni edifici a Cuglieri nell'altro fronte di fuoco divampato sul territorio.

«Oggi siamo ancora a lavoro sui diversi fronti di fuoco attivi nell'Isola, per i quali non è ancora possibile fare una stima dei danni, ma già dai prossimi giorni sarò nelle comunità colpite da questi gravi incendi non solo per dare la solidarietà alle popolazioni, ma per capire cosa può fare la Regione per supportare i paesi attraversati dalle fiamme». Lo dice all'ANSA l'assessore regionale all'Ambiente, con delega alla Protezione civile, Gianni Lampis, in stretto contatto con la sala operativa dove stanno operando tutte le forze della macchina regionale antincendi dell'Isola: Corpo Forestale, Agenzia Forestas e Vigili del Fuoco. «Tutti sono stati impegnati da stanotte sui roghi che, soprattutto a Cuglieri, hanno raggiunto il centro abitato colpendo anche il cimitero. Alcune case, aziende agricole con animali sono andate distrutte - aggiunge - anche oggi la giornata da bollino rosso per gli incendi e le condizioni meteo-climatiche non ci lasciano tranquilli, ma come detto, tutte le forze sono in campo per arginare le fiamme».

