Sarah Scazzi, Sabrina e Cosima hanno trovato lavoro in carcere: ecco cosa fanno

Che fine hanno fattoe la madre, in carcere dopo la condanna all'ergastolo per l'omicidio diUn'anticipazione del settimanale Oggi rivela come la zia e la cugina di Sarah, uccisa il 26 agosto 2010 ad Avetrana, si trovino nel carcere di Taranto e hanno da poco trovato un impiego.Per l'emergenzainfatti Sabrina e Cosima sono passate alla produzione di mascherine, che cuciono in prima persona: in passato si erano occupate invece del confezionamento di tovaglie, corredi, vestiti. Sabrina e la madre dividono la stessa cella e lavorano nel laboratorio di sartoria del penitenziario. Il settimanale, in edicola dal 21 maggio, dedica un servizio ai lavori svolti in carcere da alcuni detenuti 'vip' condannati per omicidio.