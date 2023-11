Sara Tomassini scomparsa da Pesaro, l'appello del papà: «È in pericolo di vita, usciamo i social per salvarla»

di Redazione web

Sara Tomassini è una ragazza di 35 anni che il 17 novembre è scappata dal reparto di psichiatria di Muraglia Pesaro. Non si hanno più tracce di lei dalle ore 10:30 della scorsa mattina. Il padre, Cosimo Tomassini, ha chiesto aiuto per rintracciarla.







Come riconoscere Sara

Sara è stata descritta come una donna di 35 anni, con capelli castani chiari lunghi, probabilmente raccolti. Al momento della fuga, indossava una felpa blu con cappuccio, un pantalone di tuta grigio e un paio di ciabatte Crocs. È senza telefono e soldi, rendendo la sua situazione ancora più critica.



SOS

Il padre di Sara prega chiunque la incontri di contattare immediatamente le forze dell'ordine, che sono già state allertate con una querela di sparizione a livello nazionale, o di chiamare il numero di emergenza 118. L'appello è stato diffuso in modo virale sui social media per raggiungere il maggior numero possibile di persone.

Il post del padre







«Sara Tomassini di anni 35, scappata dal reparto psichiatria di Muraglia Pesaro dove era ricoverata stamattina alle 10,30, è in grave pericolo di vita, indossava una felpa blu con cappuccio, un pantalone di tuta grigio, un paio di ciabatte crocs. Capelli castani chiari lunghi probabilmente raccolti. Senza telefono e senza soldi. Chiunque la vedesse è pregato avvisare le forze dell’ordine (già allertate con querela di sparizione a livello nazionale) o il 118.

Inutile tentare di convincerla. Vi prego rimbalzare questo avviso usiamo per una volta i social per salvare la vita a una ragazza. Grazie»

