Sara Pedri, chiesto il licenziamento immediato dell'ex primario

Licenziamento immediato per il primario che avrebbe spinto Sara Pedri ad allontanarsi e presumibilmente a togliersi la vita. Questa è la richiesta avanza dalla Commissione disciplinare dell'Apss, l'Azienda provinciale per i servizi sanitari della provincia di Trento. L'ex primario del reparto di ginecologia del Santa Chiara, Saverio Tateo, sembrerebbe essere uno dei responsabili della scomparsa della giovane ginecologa.

La dottoressa, originaria di Forlì scomparsa lo scorso 4 marzo dopo aver lavorato per diversi mesi nell'ospedale gestito da Tateo. Dalle indagini condotte in questi mesi la giovane donna sembrerebbe essere stata vittima di mobbing, come anche altre colleghe e infermieri del reparto. Vessata e presa di mira stava pensando di dare le dimissioni, come aveva confessato alla sorella, ma poi è sparita nel nulla.

Dopo numerose testimonianze a suo sfavore Tateo è stato trasferito anche se al momento non è ancora stata presa alcuna decisione a suo carico. Ora invece la richiesta è di licenziamento immediato.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 3 Settembre 2021, 16:50

