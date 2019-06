Sara, morta a 19 anni: pena dimezzata per il maghrebino, era imputato per spaccio e omicidio

morì a 19 anni di overdose e il suo cadavere fu ritrovato in una villa in provincia di Arezzo, a Marciano della Chiana, nel marzo 2017: oggi nel processo per la sua morte il maghrebino, imputato per spaccio e omicidio colposo, ha avuto uno sconto di pena in appello, da 8 anni a 4 anni e 4 mesi. In appello i giudici hanno mantenuto due anni per morte in conseguenza di altro reato, mentre hanno portato la condanna per spaccio da quattro a due anni e quattro mesi.Sara abitava da tempo a Sansepolcro (Arezzo) ed era originaria del Marocco. Le indagini ricostruirono che Sara era nella villetta insieme ad altre persone, di sicuro il fidanzato, che ancora oggi risulta irreperibile, e lo stesso Jbeil Moez. L'abitazione era stata presa dal gruppetto in affitto in località Cesa. I due ragazzi avevano portatoe durante la serata furono bevuti anche alcolici. La ragazza fu poi trovata morta qualche giorno dopo nel casolare dalla proprietaria.