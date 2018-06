Sara Bracci, la sommelier morta dopo l'incidente e trenta mesi di coma

Venerdì 1 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:04 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

FANO Un altro terribile lutto investe Fano che in questi due anni e mezzo aveva sperato di rivedere il dolce sorriso di Sara. Invece, nel pomeriggio di ieri nell’ospedale di Fano,, ambasciatrice territoriale di enogastronomia e compagna del presidente della delegazione Raffaele Papi, indal 9 dicembre 2015 dopo unstradale, si è spenta per sempre, circondata dall’affetto dei suoi cari.Negli ultimi mesi era stata ricoverata in un centro specializzato a Innsbruck, in Austria, considerato all’avanguardia nella riabilitazione neuro-motoria, per cercare di capire se sarebbe stato possibile che Sara potesse almeno riprendere a comunicare. Ma purtroppo, l’esperienza nella clinica austriaca, che comportava anche una spesa di 1000 euro al giorno, non ha dato alcun frutto e da qualche giorno Sara era tornata nella sua Fano.