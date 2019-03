Sara, da 37 a 56 chili in tre anni: «L'anoressia si era presa tutto, ha distrutto la mia famiglia. Ora ho vinto io»

anoressia

. 19 kg dove ogni chilo preso ne pesava come 10. Sette anni di malattia dove, il mio sorriso, la mia vita. Due ricoveri in clinica, un ricovero d’urgenza in ospedale a luglio 2017 e da lì la rinascita. Devi toccare il fondo prima di rialzarti. Ma ricordarti anche che nessuno si salva da solo».che ancora oggi continua a bussarle sulla spalla. Ha scelto il 15 marzo, la, ora sta continuando a lottare per tenere quel male lontano dalla sua vita, che ha ritrovato il sorriso e la felicità. Su Facebook ha mostrato la foto del prima e del dopo. La sua orgogliosa vittoria. E ha scritto col cuore come ha raggiunto l'obiettivo.«Ho dovuto camminare sul sottile filo che si tende tra la vita e la morte per capire che dovevo reagire - dice Sara nel post - Che. Studio medicina e ho studiato i danni a cuore, reni, fegato, ossa cervello, che essa provoca e forse anche questa è stata un po’ la mia salvezza.. Si insinua dentro di te e. Ti fa sentire invincibile, onnipotente. Gli psicologi, psicoterapeuti e nutrizionisti posso dirti quello che vuoi ma se il volerne uscire non parte da te, beh non ne uscirai mai».Un percorso che, per sua stessa ammissione, non è finito. «Io dopo tre anni non posso dire di essere guarita. Perché l’anoressia non é una malattia da cui si guarisce - spiega Sara -, a pensare di avere le cosce grosse, i fianchi larghi, la pancia e la cellulite. Continuo ad avere cibi fobici e mille fisime riguardo al mio aspetto. Impari solo a gestirla, a tenere a bada quella voce dentro di te. Perché. Perché. Perché la Vita è una sola - conclude - e dobbiamo viverla a pieno sino all’ultimo attimo. Quindi vi prego non esitate a parlarne, perché ammettere di avere un problema è il primo passo verso la rinascita e fidatevi, fidatevi se vi dico che non esiste cosa più bella della vita».Un messaggio forte, un appello a chi sta soffrendo come ha sofferto lei. Un grido d'allarme per tante ragazze alle prese con questo male che le colpisce senza avvertirle. Sara ce l'ha fatta e continuerà a farcela, con coraggio. Perché quel sorriso che ha ritrovato non ha prezzo. Il sorriso della vita, della felicità.