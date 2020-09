Reddito di cittadinanza all'imprenditrice "povera": ma ha 20 auto e una ditta tutta sua

Ultimo aggiornamento: Lunedì 28 Settembre 2020, 11:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ma in realtà era un'imprenditrice affermata nel campo della compravendita automobilistica. Dopo un anno dall'inizio della truffa ai danni dello Stato, il suo gioco è stato però smascherato dagli investigatori dell'Arma dei carabinieri.di essere sul lastrico e di aver bisogno del sussidio «per sbarcare il lunario ed unire il pranzo con la cena», scrive Cesare Arcolini sul Gazzettino. Niente di più falso, stando a quanto ha scoperto poi la squadra investigativa sulle tracce della donna. Sarebbe infatti intestataria di più di una ventina di veicoli, molti dei quali fuoriserie, e titolare di una ditta a Saonara (Padova).I carabinieri di Legnaro,. L'imprenditrice 40enne N.C. ha quindi ricevuto una denuncia per omissione a proposito del suo reddito. La donna infatti, già nota alle forze dell'ordine, non aveva dichiarato né di essere intestataria e proprietaria di beni materiali né di essere titolare di partita Iva. La 40enne rischia di dover a questo punto restituire quanto ricevuto dallo Stato con l'inganno, ma non si escludono anche sequestri alle sue proprietà.Il caso è saltato fuori dopo diverse segnalazioni in Comune di diversi concittadini dell'imprenditrice. Questi avrebbero fatto presente dei comportamenti anomali e sospetti da parte della famiglia, molto conosciuta nel Padovano. Da qui è partita l'inchiesta, ma come si concluderà ancora non è dato sapere.