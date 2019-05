Auto va fuori strada e finisce giù nel dirupo

SANTO STEFANO DI CADORE - Incidente stradale, oggi 18 maggio intorno alle 9 del mattino, a Santo Stefano di Cadore lungo la Statale 52 nei pressi del ponte sul Piave. Per cause non ancora chiarite, un'auto è finita fuori strada ed è scivolata giù nel dirupo. Tanta paura ma nessuna conseguenza: né per le persone a bordo, e neppure per l'auto, che i vigili del fuoco, subito accorsi anche con l'autogru, hanno potuto recuperare intatta, senza neppure un graffio. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa tre ore.

Sabato 18 Maggio 2019, 15:31

