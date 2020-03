Santino Spinelli commendatore della Reoubblica: è il primo di etnia rom

Si chiama Santino Spinelli, in arte Alexian, musicista famoso e ambasciatore della cultura rom nel mondo, ed è diventato il primo commendatore della Repubblica di etnia rom, nominato ieri dal presidente Mattarella. «Un sentito ringraziamento al presidente della Repubblica italiana, per la nomina a commendatore. Dedico questo prestigiosissimo riconoscimento a tutto il mio popolo, soprattutto ai giovani rom e sinti».

Così Spinelli ha commentato l'importante onorificenza. Questo riconoscimento si aggiunge alla cittadinanza onoraria del Comune di Laterza (Taranto), alla carica di ambasciatore dell'arte e della cultura rom nel Mondo e ad altri numerosi riconoscimenti.

Nato a Pietrasanta nel 64 ma residente a Lanciano in Abruzzo, Alexian, ha due lauree e una grande passione per la musica trasmessa anche ai suoi tre figli con i quali fa concerti in tutto il mondo. Ultimo aggiornamento: Martedì 3 Marzo 2020, 08:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA