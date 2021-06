Carcere di Santa Maria Capua Vetere, il racconto choc del detenuto paralitico: «Non erano esseri umani, erano demoni»

Vincenzo Cacace, il detenuto sulla sedia a rotelle, oggi libero per fine pena, racconta il periodo di carcere a Fanpage.it. Dopo aver dichiarato di essere stato picchiato all’interno del carcere di Santa Maria Capua Vetere, è partita l’inchiesta della locale Procura che dovrà accertare la veridicità dei fatti, grazie ai video ripresi dalle telecamere di sorveglianza, che vede 52 misure cautelari, di cui in maggioranza con contro agenti di Polizia Penitenziaria.

«Ho passato quasi 28 anni in carcere – esordisce nel racconto a Fanpage.it -. Sono uscito dal carcere il 2 settembre, per fine pena». Lo choc nelle parole pronunciate dall’ex detenuto è lampanti: dei tanti istituti che ha girati, spiega, non ha mai visto quanto accaduto il 6 aprile del 2020 a Santa Maria Capua Vetere. L’ha definita "orribile mattanza", quella che il gip, guardando i video agli atti dell'inchiesta della Procura locale dovrà accertare. Nel racconto, Cacace smentisce ciò che è stato riportato precedentemente, ossia che i detenuti avrebbero gettato contro la polizia penitenziaria olio bollente. Al termine della protesta il giorno successivo, il famoso 6 aprile, la polizia penitenziaria ha fatto uscire dalle rispettive celle i detenuti per compiere un gesto vile che ha segnato per sempre le loro vite.

«Io sono sulla sedia a rotelle, - si legge su fanpage.it - mi sono abbassato perché non ce la facevo più, (mi colpivano ndr) in faccia, in fronte, dietro alla schiena, mi sono abbassato e martellavano. Siamo andati giù, loro per le scale io con l'ascensore. Anche nell'ascensore le percosse. Ci hanno rovinati, ci hanno portato sopra, salendo su ci hanno fatto il triplo. Un appuntato mi ha detto: Cacace non ti preoccupare perché si sono dimenticati le telecamere accese». Durante il racconto, riporta di aver perso i denti per la violenza di un colpo e di avere un problema all'occhio sinistro. Poi alza la maglia, mostrando un "buco" sul petto che racconta essere il frutto di una manganellata. E alla domanda di Fanpage.it se avesse denunciato quanto racconta, lui risponde: «Non è nel mio stile, non ho mai fatto una denuncia, né alle forze dell'ordine né a nessuno. Sono un uomo d'onore, non le faccio queste cose, non esiste. Mi dà proprio fastidio questa parola, denuncia. – e aggiunge - la devono pagare Dottorè, perché il male lo abbiamo qui dentro. Per me non erano esseri umani, quelli erano demoni Dottorè, demoni e loro erano una sola cosa».

In uno dei filmati si vedono i detenuti del carcere di Santa Maria Capua Vetere che vengono presi a testate con casco, schiaffi, colpi inferti con il manganello nelle gambe e sulla schiena.

