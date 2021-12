Incidente oggi a Santa Lucia di Piave: donna falciata sulle strisce pedonali da un Suv Foto

SANTA LUCIA DI PIAVE (TREVISO) - Falciata sulle strisce pedonali, donna di 62 anni muore sul colpo. L'ennesimo incidente mortale sulle strade della Marca è avvenuto stamattina, 12 dicembre, a Santa Lucia di Piave, in via Distrettuale, poco prima delle 9. Secondo le prime ricostruzioni la donna, Daniela Narder, 62 anni, del posto, stava attraversando la strada in corrispondenza delle strisce pedonali. Un Suv, condotto da un suo concittadino di 91 anni, l'ha travolta e scaraventata a terra.

Nonostante i soccorsi tempestivi per la vittima non c'è stato nulla da fare. L'impatto le è stato fatale. Inutili i tentativi di rianimazione dei sanitari del Suem 118. Sul posto una pattuglia della polizia locale del Coneglianese che ora indaga sull'accaduto per ricostruire l'esatta dinamica e le cause dell'incidente.

Ultimo aggiornamento: Domenica 12 Dicembre 2021, 13:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA