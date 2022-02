A Sanremo anche Martina, la carabiniera "eroina" che salvò una donna dal suicidio da un ponte tibetano

PERAROLO - Sul palco di Sanremo salirà stasera, 3 febbraio, anche Martina Pigliapoco, la carabiniera diventata Cavaliere dell'Ordine al merito della Repubblica per aver salvato una donna dal suicidio nell'ottobre scorso. La donna minacciava di gettarsi nel vuoto da un ponte tibetano, a Perarolo in Veneto. La carabiniera, in un lunghissimo dialogo, riuscì a convicerla a non farlo. L'annuncio della sua presenza sanremese nella quotidiana conferenza stampa del festival.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 3 Febbraio 2022, 18:32

