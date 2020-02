Sanremo da infarto, durante lo show uno spettatore si accascia in galleria: ricoverato d'urgenza

Giovedì 6 Febbraio 2020, 11:09

Panico in sala durante la seconda serata del. Tra l'esibizione di Tiziano Ferro e l'arrivo di, all'una di notte circa, uno spettatore in galleria è stato colto daUn grande spavento per il pubblico, come ha raccontato a Leggo uno spettatore: «Amadeus stava per annunciare l'esibizione di Junior Cally quando una persona ha accusato un malore. Abbiamo temuto il peggio».La macchina dei soccorsi ha funzionato perfettamente. In pochi minuti i sanitari hanno soccorso l'uomo di 42 anni e, una volta trasferito nell'infermeria del teatro, gli hanno praticato un elettrocardiogramma. Poi è cominciata la corsa dell'ambulanza, a sirene spiegate attraverso la Sanremo vestita a festa, per trasportare l'uomo - che nel frattempo è stato stabilizzato dal personale medico - verso l'ospedale della città dei fiori. Qui è stato ricoverato in codice rosso per ulteriori accertamenti.