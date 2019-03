Imprenditore ha un malore, scivola nella roggia e muore annegato

Non lo vedono per pranzo, imprenditore di Portogruaro (Venezia) trovato morto nella roggia. A perdere la vita Sandrino Zaccheo, 77 anni patron della "Zaccheo Ambiente" che gestisce lo smaltimento dei rifiuti non urbani. A lanciare l'allarme è stato il figlio che ha trovato il corpo del 77enne nella roggia Lugugnana, tra le campagne di Giussago di Portogruaro. É qui che l'uomo era arrivato per fare una passeggiata. Quando nel pomeriggio il figlio è arrivato in quei campi che l'uomo spesso frequentava, lo ha trovato riverso nella roggia. Portato a riva, sul posto sono arrivati i sanitari del Suem.



Purtroppo per Sandrino Zaccheo non c'è stato niente da fare: era infatti deceduto da tempo. I carabinieri diretti dal maresciallo Simone Muccin hanno quindi appurato con il medico legale Antonello Cirnelli che il 77enne sarebbe stato colto da malore, finendo in acqua dove sarebbe annegato. La salma è stata trasferita verso sera in obitorio a Portogruaro a disposizione della autorità giudiziaria. Ultimo aggiornamento: 21:05 © RIPRODUZIONE RISERVATA