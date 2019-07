Sandra, malata di Sla, e un regalo di compleanno speciale: «Ha fatto due bagni in mare»

Mercoledì 24 Luglio 2019, 17:02

ha 56 anni ed è malata di Sla: per il suo compleanno aveva chiesto un regalo speciale, quasi un sogno per la sua condizione. Il regalo che desiderava era infatti quello di riuscire a fare un bagno al mare: una routine così semplice eppure così complicata per chi soffre di questa malattia neurodegenerativa.Stefania Mazzucchi dell’associazione Team Deri, che aiuta i malati di Sclerosi laterale amiotrofica, ha ascoltato con attenzione la richiesta di Sandra, e ha deciso di farle questo regalo: «Siamo qui per questo, il suo desiderio è diventato realtà», ha detto Stefania al quotidiano Il Tirreno.La foto di uno dei due bagni che la donna ha fatto, è stata postata sulla pagina Facebook dell’associazione. I suoi occhi felici, dopo essere entrata in acqua, ripagano il sacrificio e il tempo dei tanti volontari dell’associazione, nata proprio per assistere i malati di Sla.