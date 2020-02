San Valentino, la truffa su Tinder e Badoo: pericolo hacker, dati bancari a rischio

Per, festa degli innamorati, spunta il pericolo virus. Dopo il 'virus di San Valentino' inviato su WhatsAppda un'analisi spunta il pericolo hacker che coinvolge le applicazioni di dating più popolari, comee soprattutto. Queste app vengono spesso contraffatte e diventano un'esca utilizzata dagli hacker per diffondere virus o rubare dati personali, soprattutto in occasione di San Valentino.L'analisi, condotta dai ricercatori di Kaspersky, riguarda i virus malevoli che utilizzano i nomi di oltre 20 popolari app di appuntamenti e la parola chiave «dating»: mostra chesotto le spoglie di app legittime. In particolare, due terzi di questi si presentavano come(1262 file) e un altro terzo era collegato a(263 file).Il pericolo che questi file malevoli portano con sé variano daia quelli che inviano sms costosi, fino agli adware, i software che mandano notifiche di pubblicità. Ad esempio, una delle applicazioni che a prima vista sembra Tinder è in realtà unche richiede costantemente i diritti di accesso e, una volta ottenuti, ruba denaro all'utente. E copie false di siti come Match.com invitano gli utenti a lasciare i loro dati personali o a connettersi tramite il loro account sui social media.I dati vengono poi venduti dai criminali informatici. «Raccomandiamo agli utenti di utilizzare le versioni legali delle applicazioni disponibili», dice Vladimir Kuskov di Kaspersky che consiglia di «controllare sempre i permessi delle app per vedere cosa è consentito fare a quelle installate» e di «bloccare l'installazione di programmi da fonti sconosciute nelle impostazioni dello smartphone».