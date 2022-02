San Valentino a Nemi, cuori e frasi romantiche e installazioni artistiche. E un premio a Gaia Bitocchi per 'Briciola'

Cuori, frasi romantiche e installazioni artistiche: tutti gli elementi che comporranno l’esposizione d'arte dedicata a tutti gli innamorati per S. Valentino 2022 a partire da venerdì 11 per arrivare fino a lunedì 14 e continuare il fine settimana dal 18 al 20 di febbraio.



L'evento, patrocinato dal comune di Nemi – dichiara il Sindaco di Nemi Alberto Bertucci - vedrà numerose installazioni artistiche di luci al neon installate dallo staff di Neon Flex Mood e si inserisce all'interno di lavoro di promozione continuo portato avanti dal Comune – continua - per la celebrazione della festa degli innamorati da molti anni e che anche questa volta si inserisce all'interno della magnifica cornice dell'omonimo lago. I giovani ragazzi della Neon Flex hanno voluto omaggiare Nemi e le sue bellezze storiche installando anche cuori luminosi nel centro storico.



Inoltre Il comune di Nemi in collaborazione con Women of Change Italia e Mokamusic che produrrà la canzone, hanno voluto promuovere e sensibilizzare per San Valentino nelle giornate dedicate all'amore con l'iniziativa "Amore non Violento" premiando e ringraziando la sedicenne Gaia Bitocchi, studentessa del Liceo Statale “Democrito” di Roma e autrice del brano "Briciola" che vuole sensibilizzare sulla tematica delle violenza, il giorno venerdì 11 Febbraio alle ore 12:00 in aula Consiliare.

Il brano, che verrà prodotto in una versione da studio, dalla giovane compositrice insieme al produttore musicale Philip Abussi, Head of Music di Mokamusic, e lanciato in primavera su tutte le piattaforme digitali, ha già ricevuto un importante riconoscimento, il Premio Donatella Colasanti e Rosaria Lopez, categoria Prodotti Musicali, patrocinato dalla Regione Lazio.

Il brano Briciola, parla di una storia violenza, tra due ragazzi giovanissimi, una delle sue frasi più emblematiche: “E mi hai ridotto ad una piccola stupida e misera piccola briciola, innamorata di te e ti giuro che io volevo, cercavo amore e ho trovato veleno e, ora non mi sento più sicura, ora cerco tra mille la cura…

Piccolo uomo io non ti perdono…”

“Pur non avendo vissuto in prima persona una situazione di violenza e prevaricazione, ho cercato di immedesimarmi e di trasferire in parole e musica il disagio psicologico e fisico che un rapporto malato può generare. Come potevo tradurre in una singola parola lo stato d'animo , la poca considerazione di sé, le sensazioni negative che vengono generate quando la violenza e il sopruso prendono il posto dell'amore e del rispetto? Così è nata “BRICIOLA” dedicata a tutte le donne, con la speranza che sia spunto di riflessione per tutti i ragazzi e gli uomini che confondono l'amore con il possesso e che trasformano un altro essere umano, che dovrebbe essere protetto ed accudito, in un oggetto sul quale sfogare le proprie frustrazioni”. - dichiara l’artista Gaia Bitocchi.

Siamo onorati di partecipare alla costruzione del sogno di Gaia Bitocchi, sia come Mokamusic che come Women Of Change Italia. In questo periodo soprattutto è molto importante che i giovani si confrontino con i giovani, facendosi portatori di messaggi positivi. La situazione dell’Amore violento purtroppo è diventata da diversi mesi un trend alla moda, in diverse forme, sia come Teen Dating Violence, relazioni di coppia tra adolescenti governate dal possesso invece che da sentimenti puri, nella piena logica della “rigenderizzazione” (ritorno alla ribalta degli schemi patriarcali anche tra i giovanissimi), oppure, attraverso derive come le molestie di branco, si vedano i casi di Capodanno a Roma e a Milano, e non solo quelli.

- aggiunge Anita Falcetta fondatrice di Women of Change Italia e co-fondatrice, insieme a Philip Abussi noi Mokamusic.

Negli scorsi anni gli eventi si sono susseguiti sempre con la voglia di porre al centro delle esposizioni il tema dell'amore, come nel 2021 quando il piccolo borgo è stato costellato di piccoli cuori artistici, che riportavano diverse dediche sopra di essi a partire dal “Ti amo” scritto in 20 lingue diverse, fino ad arrivare alle poesie di Pablo Neruda.

Insomma, un vero e proprio appuntamento da non perdere per tutti gli innamorati , le coppie potranno visitare il bellissimo centro storico, visitare lo storico “Terrazzo degli Innamorati” o mangiare in uno dei tipici locali del borgo per trascorrere delle romantiche giornate con la propria metà; ma le coppie non saranno le sole a poter godere dell’esposizione nella splendida cornice di Nemi, visitando i negozi del paese o provando i gustosi prodotti tipici locali, come le fragoline famose in tutto il mondo, o magari trovare l'anima gemella.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 9 Febbraio 2022, 11:42

