San Valentino, contest per gli innamorati: in palio un soggiorno nella "Casa di Giulietta"

Giovedì 23 Gennaio 2020, 05:01

ha ispirato generazioni di innamorati e milioni di turisti che lo visitano ogni anno.Così nel 2020, in occasione di San Valentino, la Festa che celebra tutte le vittime di Cupido, la Casa di Giulietta a Verona di cui fa parte il balconcino, apre per la prima volta in assoluto le sue porte per un'opportunità unica: vivere il soggiorno più romantico del mondo. L'annuncio arriva da Airbnb che, grazie a una collaborazione con il Comune scaligero, per il 14 febbraio prossimo mette in palio la notte da sogno nella dimora.indimenticabile: la coppia verrà accolta nel palazzo medievale del XIII secolo da un maggiordomo personale e sarà accompagnata nel salone, per una cena a lume di candela preparata dallo chef stellato Giancarlo Perbellini. Subito dopo, in attesa di ritirarsi nell'alcova con il Letto di Giulietta, utilizzato anche dal regista Franco Zeffirelli nel film ispirato all'opera di Shakespeare, gli ospiti si rilasseranno davanti a un grande camino e risponderanno ad alcune delle lettere d'amore che ogni anno migliaia di persone da tutte le parti del mondo inviano alla Casa della giovane Capuleti. Una storica tradizione a cui Verona deve il titolo di Città dell'amore, che ancora oggi è mantenuta in vita dalla ong Juliet Club, grazie al team di volontarie note anche come Segretarie di Giulietta.gli interessati dovranno scrivere a loro volta una lettera indirizzata alla protagonista dell'opera di Shakespeare, per raccontare la storia d'amore che stanno vivendo e spiegare perché sarebbero proprio loro gli ospiti perfetti. Le candidature potranno essere inviate sul sito www.airbnb.com/juliet fino alle ore 5:59 del 3 febbraio 2020. Il soggiorno include un tour privato della dimora della giovane Capuleti e una visita della città veneta sulle tracce della celebre storia d'amore, a partire dal Museo degli Affreschi, dove viene conservato il sepolcro di Giulietta, l'eterna amata di Romeo.