Sassi sulle auto in corsa: ​quattro colpite. Ferito al volto, un uomo all'ospedale

SAN SEVERINO - Tornano a colpire i vandali dei sassi, folli teppisti che si divertono a lanciare pietre contro le auto in transito. Il teatro della bravata è stata San Severino Marche, lungo la strada provinciale 361. Qui, tra le 20 e le 22, ignoti, forse a bordo di un’auto, si sono divertiti a lanciare pietre contro le autovetture che transitavano nella direzione opposta di marcia. Un gesto che avrebbe potuto avere conseguenze tragiche. Stando a quanto raccolto dai carabinieri della compagnia di Tolentino che hanno avviato le indagini, almeno quattro veicoli sono stati colpiti e uno dei conducenti è rimasto ferito al volto e ha dovuto ricorrere alle cure dei medici del pronto soccorso di Camerino. Ha riportato delle escoriazioni al mento e per fortuna le sue condizioni non preoccupano: guarirà in una decina di giorni.