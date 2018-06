Lunedì 4 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:05 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

SAN SEVERINO - Il trucco dell’avvenenza ha colpito ancora, ma stavolta i danni sono limitati. Quello che avrebbe dovuto essere un appetibile Rolex, infatti, era solo un’imitazione. Il fatto ha visto protagonista un uomo di San Severino che si trovava in prossimità dei campi da tennis di via Campo Fiera. Una bella e abbronzata giovane, probabilmente straniera, lo ha visto da solo e gli si è avvicinata chiedendogli un’informazione su una via della città. L’uomo le ha risposto, ma mentre il colloquio stava procedendo, la bella ragazza ha cercato di entrare in confidenza con l’interlocutore e ci è riuscita. Parola dopo parola, ha conquistato la fiducia del malcapitato, dopodiché è diventata più ardita. Gli ha infatti chiesto se la considerasse una bella donna e, alla risposta positiva dell’uomo, che non aveva intuito il secondo fine della malvivente, ha cercato il contatto fisico. Lo ha preso per un braccio e gli ha proposto di appartarsi per consumare un fugace rapporto. L’uomo, disorientato e messo in imbarazzo da alcune persone che stavano passeggiando non molto lontano dai due, ha tentato di rifiutare cortesemente l’“invito”. La giovane ha insistito per qualche istante, non lasciando la presa. Dopo l’ennesimo rifiuto dell’uomo a seguirla in un luogo più tranquillo, la ladra ha improvvisamente perso interesse nei confronti della sua preda, lo ha salutato e se n’è andata. Al momento di meditare sullo strano accaduto, l’uomo si è reso conto che non aveva più l’orologio al polso. Sembrava un Rolex, ma non lo era. Insomma, la perspicace adescatrice aveva rubato una…patacca.