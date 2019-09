Ultraleggero si schianta tra i campi: un morto carbonizzato, un ferito

Un ultraleggero è precipitato su un campo di mais poco prima delle 15 a Bevazzana di San Michele al Tagliamento, in provincia di Venezia. Uno dei due passeggeri, entrambi uomini, è morto carabonizzato, l'altro è ferito grave elitrasportato all'ospedale Dell'Angelo di Mestre. Sono entrambi di Porcia. Tra i campi non senza difficoltà, dato il terreno impervio, stanno arrivando i vigili del fuoco con i carabinieri e i sanitari del 118. Ambulanza ed elisoccorso allertati. E' stato un turista tedesco, testimone dello schianto, a dare l'allarme: «Ho visto fiamme e fumo alzarsi in cielo». Erano da poco decollati dall'aviosuperficie.





Sabato 7 Settembre 2019, 15:08

