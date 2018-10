Derubavano le donne con il trucco del mazzo di chiavi. Ecco cosa facevano

Martedì 23 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 22:23 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Gli investigatori hanno identificato i truffatori della "", composta da 4 sudamericani specializzati in furti di borse ai danni di donne., glia altri 3 sono ricercati.La banda. Quando la vittima entrava e poggiava la borsa sul sedile uno dei malviventi, gentilmente, bussava al finestrino e avvisava che le chiavi erano cadute in terra. L'attimo di distrazione era sufficiente al complice per rubare borsa e cellulare. Gli episodi, almeno 4, si sono verificati nei quartueri di San Giovanni e Appio Latino.Le indagini sono state svolte dagli agenti del commissariato Appio, diretto da Pamela De Giorgi. I poliziotti hanno incrociato le descrizioni delle vittime con le riprese di vari sistemi di videosorveglianza e sono così arrivati all’identificazione dei quattro ragazzi, poi riconosciuti dalle stesse derubate.Proseguono le ricerche degli altri 3 componenti della banda.