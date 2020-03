Gambizzato sotto casa ex consigliere comunale: choc a Napoli

Ultimo aggiornamento: Martedì 3 Marzo 2020, 00:16

Dopo l'allarme Coronavirus, a San Giorgio a Cremano si torna a sparare. Nel mirino dei pistoleri è finito, 35enne imprenditore del posto già consigliere comunale, gambizzato a pochi metri dal portone di casa sua, in via Gramsci. L'uomo è stato raggiunto da due colpi di pistola esplosi attorno alle 21: uno l'ha centrato alla gamba sinistra, mentre l'altro l'ha solo ferito di striscio alla destra. Ancora non chiara la dinamica dell'accaduto, con gli investigatori al lavoro per ricostruire l'aggressione., dove passerà la notte ricoverato. Le sue condizioni non sarebbero state giudicate gravi. Sul caso faranno luce gli agenti di polizia del commissariato sangiorgese, che hanno chiuso la strada all'altezza dell'incrocio con via Margherita di Savoia, facilitando le operazioni dell'ambulanza. Curcio, incensurato, era entrato nel parlamentino locale in rappresentanza di una lista civica nel corso della seconda consiliatura Giorgiano, dal 2012 al 2015.