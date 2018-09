Appalusi e grande commozione come ogni anno in una cattedrale affollata, da un lungo applauso dei fedeli presenti. Il ripetersi del miracolo è letto come un buon auspicio per la città di Napoli e per la Campania. Il miracolo avviene tre volte l'anno: a settembre, nel giorno appunto di San Gennaro, nel sabato che precede la prima domenica di maggio e a dicembre.

Ore 10.05. Il cardinale Sepe annuncia lo scioglimento del sangue del patrono di Napoli,. La reliquia era già allo stato liquido al momento del prelievo dalla cassaforte.