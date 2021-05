Il miracolo di San Gennaro non si ripete: il sangue non si è sciolto

Non si è sciolto il sangue di San Gennaro in occasione del miracolo di maggio, il terzo dell'anno, quello che ricorda la traslazione delle reliquie del martire dall'agro flegreo alle catacombe di Capodimonte. Nell'ultima celebrazione, lo scorso 16 dicembre, il sangue ugualmente non si era sciolto.

Il cardinale Mimmo Battaglia, nella sua prima celebrazione dedicata a San Gennaro, ha estratto alle 18 l'ampolla dalla cappella del Tesoro e ha poi dato inizio alla celebrazione liturgica, anche quest'anno senza la tradizionale processione a casa a causa del Covid-19.

Al termine della messa il sangue del martire era ancora solido. «Ma il sangue è sempre vivo nella sofferenza» ha detto Battaglia nel corso della sua omelia.

