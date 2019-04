Travolto da un'auto lungo la litoranea: muore ciclista

Ultimo aggiornamento: 12:36

Travolto da una Fiat Multipla bianca mentre andava in bici. È morto così, probabilmente sul colpo, un 92enne a bordo di una bici che si muoveva lungo la litoranea che da San Cataldo conduce all'oasi delle Cesine.Sul posto i carabinieri, polizia, vigili urbani, per i rilievi del caso, e i medici del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. Le cause dell'impatto sono ancora tutte da chiarire. Alla guida dell'auto, un 37enne di Lecce. I mezzi sono stati entrambi sequestrati.Si attendono le disposizioni del magistrato di turno.