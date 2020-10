Omicidio nel torinese, dove una donna di 64 anni è stata trovata morta accoltellata nella villetta in cui viveva a San Benigno Canavese, in via Ivrea 24. A trovarla senza vita sono stati i carabinieri, intervenuti su richiesta dei familiari. Dai primi rilievi la vittima sarebbe stata colpita al torace, in cucina, con un grosso coltello trovato insanguinato a terra.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 16 Ottobre 2020, 13:24

