Si schianta mentre fa motocross: Samuele morto sul colpo a 33 anni

Tragedia nella tarda mattinata a Conca Specchiulla, dove un 33enne,, di Melpignano, è morto durante un incidente in moto lungo la costa. Il giovane, che di mestiere faceva l'autotrasportatore, a quanto si apprende, stava praticando motocross nella pineta con altri ragazzi quando ha avuto un incidente.Secondo una prima ricostruzione dei fatti il motociclista avrebbe perso il controllo del mezzo andando a schiantarsi contro il tronco di un albero a bordo della sua Ktm. I primi a soccorrerlo sono stati alcuni ciclisti che transitavano in quella zona, che hanno chiesto l'intervento del 118.Purtroppo per il giovane non c'è stato nulla da fare: era morto sul colpo nell'impatto con il pino.Il mezzo è stato posto sotto sequestro.