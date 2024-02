Samuele Landi, il giallo del manager latitante dal 2010: «Viveva su un'isola artificiale, spazzato via dal mare». L'ipotesi choc

di Redazione web

Apprensione per le sorti dell'imprenditore e manager Samuele Landi, 59 anni di Arezzo, che dopo il crac della sua azienda Eutelia (telefonia) nel 2010 si trasferì negli Emirati stabilendosi con la famiglia e dove per la giustizia italiana risulta latitante. Secondo quanto riferito da La Nazione, Landi è sparito da alcuni giorni a seguito di una mareggiata che ha travolto e spazzato via la chiatta su cui l'imprenditore aretino viveva per sperimentare un progetto avveniristico di abitazioni galleggianti, off-shore, ancorate in mare aperto. Ci sono state vittime.

Due morti, uno forse è lui

Secondo il quotidiano fiorentino, due morti sono accertati, ma altri due cadaveri da identificare. Si teme, appunto, che uno possa essere lui. In queste ore è scattato il test comparativo del Dna con un figlio dell'imprenditore disperso e i cadaveri senza nome recuperati alle autorità emiratine. Intanto, il consolato generale di Dubai, secondo quanto si apprende, sta seguendo con attenzione la vicenda della scomparsa dell'aretino Samuele Landi al largo delle coste dell'emirato.

Viveva su un'isola artificiale

La sede diplomatica italiana è in contatto con la famiglia del connazionale che ha segnalato il naufragio.

Chi è Samuele Landi

Paracadutista, campione italiano di enduro negli anni '80, cinque partecipazioni alla Parigi-Dakar, Samuele Landi da amministratore delegato di Eutelia sviluppò l'azienda aretina di famiglia portandola fino ai vertici della telefonia di cui divenne per qualche tempo uno dei player nazionali di vertice. Poi arrivò il crac da 100 milioni di euro e l'inchiesta per bancarotta fraudolenta per cui c'è stata condanna definitiva in Cassazione nel 2019 con condanna per lui a 8 anni e condanne anche per altri. Landi venne raggiunto da un mandato di arresto nel 2010 ma era già a Dubai e non è più rientrato in Italia.

